«Их физически нет»: В Николаевской ОГА заявили, что Волошин не подписывал никакие акты в период руководства аэропортом

Валентин Гайдаржи Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи заявил, что Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

Об этом идет речь в посте на его странице в Facebook.

Так, по словам Гайдаржи, в последнее время руководство аэропорта в основном работало над сертификацией аэродрома и Волошин вместе со своим заместителем Дмитрием Денисенко вышли на финишную черту в этом вопросе.

Он уверяет, что никакого нарушения закона в вопросе подписания договора с компанией, которая выиграла торги на ремонт терминала, как и в вопросе расторжения договора, не было.

«После определения победителя по системе Прозоро и подписания протоколов тендерным комитетом, были соблюдены все процедурные моменты для того, чтобы ситуация двигалась исключительно в правовом русле. После проведенной проверки Госаудитслужбы появились основания для расторжения подписанного договора. Более того, областная государственная администрация, официально направив поручение с рекомендацией о расторжении договора, взяла на себя ответственность за эти действия (именно это основание и значится в пояснении в Прозоро об основаниях расторжения договора)», - говорится в сообщении.

Помимо этого Гайдаржи подчеркнул, что Волошин не подписывал никаких актов в период руководства аэропортом.

«Занимая должность исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт», Владислав Волошин, в отличии от предыдущих руководителей аэропорта, не подписывал никаких актов (ни по полосе, ни по терминалу), так как перед тем, как у него могли появиться такие основания, акты должны были быть подписаны сначала технадзором. Только после этого, представители аэропорта имели основания что-либо подписать. Более того, физически таких актов на данный момент в аэропорту нет, так как подрядчики ничего не передавали ни в технадзор, ни в аэропорт», - подчеркивается в сообщении.

Также он отметил, что разговоры о тендерах на десятки миллионов гривен, по которым производилась предоплата в период руководства предприятием Владислава Волошина - не имеют абсолютно никаких оснований.

Вместе с тем чиновник сообщил, что Николаевская ОГА приняла решение проводить все последующие совещания по вопросам возобновления работы аэропорта с привлечением представителей от трудового коллектива и профсоюзной организации.

Ранее сообщалось, что Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко.