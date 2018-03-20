В НАБУ заявили, что предотвратили возможное хищение бюджетных средств в николаевском аэропорту

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в КП «Николаевский международный аэропорт».

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на информационный запрос «Украинской правды».

Отмечается, что 15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило письма с требованием принять немедленные меры реагирования в отношении николаевского аэропорта, Николаевского областного совета, Николаевской областной государственной администрации, а также Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

«По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП «Николаевский международный аэропорт» 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», - говорится в ответе.

В то же время в НАБУ сообщили, что детективы Бюро не осуществляют досудебного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, и что этим занимается Следственное управление Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, что 25 января директор КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

Ранее также сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к исполняющему обязанности руководителя КП «Николаевский международный аэропорт» Владиславу Волошину, чтобы он разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

Также напомним, что ранее в блоге журналист «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.