Техно-эксклюзив: НТРЗ получил право проводить современное сервисное обслуживание и диагностику дизельных двигателей

Работники Николаевского тепловозоремонтного завода стали единственными сертифицированными специалистами в Украине, которые имеют право проводить сервисное обслуживание и интеграцию новой микропроцессорной системы управления и диагностики дизеля.

Об этом сообщают в пресс-службе завода.

По словам директора НТРЗ Вячеслава Симченко, они более пяти лет сотрудничают с одной из ведущих немецких компаний Heinzmann, которая разрабатывает и производит системы управления и диагностики двигателей внутреннего сгорания.

- На протяжении этих лет установлено несколько десятков электронных регуляторов этого производителя на тепловозы, проходившие ремонт и модернизацию на НТРЗ. На протяжении 2017 - начала 2018 года мы совместно с Heinzmann разработали и установили на тепловоз совершенно новую систему, которая позволяет достичь экономии топлива до 14%. Она основана на управлении подачей топлива индивидуально в каждый цилиндр дизеля с установкой электромагнитного клапана на каждый топливный насос, - рассказал он.

Также Симченко отметил, что на днях работники прошли обучение и сертификацию в Германии и теперь обладают эксклюзивным правом осуществлять установку, наладку и последующее сервисное обслуживание таких систем на территории Украины.

Ранее сообщалось, что николаевский тепловозоремонтный завод получил патент на энергетическую систему тепловоза.