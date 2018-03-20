Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок…

Александр Сенкевич, после победы в суде первой инстанции, заявил о своём втором пришествии на должность мэра города Николаева. На протяжении двух лет, он массово забрасывал округа депутатов "Оппоблока" бюджетными деньгами, тем самым спасая себя от импичмента. Но, по итогу, депутаты, высосав из него все ресурсы, дружно выкинули его из мэрского кресла.

А теперь, после победы в суде, он опять начинает заигрывать с депутатами, заявляя, что распускать никого не будет и готов работать с действующим депутатским корпусом.

Хотя, совсем недавно, он и его соратники призывали всех горожан свергнуть как можно быстрее депутатов-предателей, которые проголосовали за импичмент Сенкевичу, назвав их – 42лайно. Интересно, на каком этапе, у Александра Фёдоровича дерьмо превратилось в конфету?

Ну, это примерно также, как Александр Сенкевич во время своей мэрской предвыборной, призывал горожан к борьбе со злом в лице Игоря Дятлова, а после своего избрания слился с ним в "политических оргиях".

Я больше чем уверен, что даже если Александр Сенкевич победит в апелляции и вернётся на должность, действующий депутатский корпус Николаевского горсовета снова "прокачает" "амбициозного технократа" и во второй раз помножит его на ноль.

Команды – нет. Плана действий и программы развития города – нет. Поддержки депутатского корпуса - нет (депутаты его не воспринимают всерьез, впрочем, как и работники горисполкома). Поддержка горожан упала как минимум в три раза.

Есть только амбиции, и желание как можно быстрее впрыгнуть в мэрское кресло, и громко крикнуть: Я вернулся, я легитимен! Неделя конфетти, аплодисментов, лайков, селфи, пролетит очень быстро.

Александр Фёдорович, а что дальше?