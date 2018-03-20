«Кнопкодав-рецидивист»: Нардеп голосовал вместо своих коллег под ободряющие возгласы

Во вторник, 20 марта, во время заседания Верховной Рады депутат из депутатской группы «Видродження» голосовал сразу за шестерых коллег-нардепов.

Соответствующую видеозапись обнародовало общественное движение «Чесно».

Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд. При этом в зале его подбадривали: «Антон! Давай, Антон!».

«Депутаты из других фракций, в частности из «Народный фронт», в это время видели нарушения, но просто сидели и смеялись», - отмечается в сообщении «Чесно».

В результате, данный проект закона не приняли. Депутаты собрали только 215 голосов.

Напомним, что народный депутат Антон Яценко, входящий в депутатскую группу «Відродження», умудрился дважды проголосовать за шестерых коллег, пока законопроект принимался за основу и в целом.