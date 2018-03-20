На Николаевщине полиция разыскивает мужчину и женщину, пропавших без вести

Первомайский отдел полиции разыскивает мужчину и женщину, жителей Первомайского района, который ушли из дома и до нынешнего времени о местонахождении которых ничего неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Разыскивается без вести пропавшая 27-летняя Паскаль Надежда Викторовна, жительница ст. Бандурка Первомайского района, которая 8 декабря 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

«Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые. Пропавшая злоупотребляет спиртными напитками, склонна к бродяжничеству, ранее неоднократно покидала дом», – отметили в ведомстве.

Также разыскивается 37-летний Черный Руслан Витальевич, житель села Конецполь Первомайского района, который 8 февраля 2018 года ушел из дома до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, светлые волосы, выбриты наголо, глаза карие. Был одет в камуфлированные штаны и бушлат зеленого цвета, белую вязанную шапку, черные кроссовки», – говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 068-314-2949, 093-540-8847, 102.

Напомним, что на Николаевщине полиция разыскивает 41-летнюю женщину, пропавшую без вести.