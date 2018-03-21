Жительница Николаева пожаловалась, что водитель троллейбуса отказался у нее взять плату за проезд мелочью

В Николаеве 19 марта водитель троллейбуса отказался брать плату за проезд мелочью.

Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в «Facebook» написала пользователь Лена Кольц.

«Утром в 7:30 на остановке Строителей села в троллейбус, следовавший в сторону ж/д вокзала. Водитель отказался брать у меня мелочь (купюру в 1 гривну и монеты по 25 копеект) за проезд, мотивируя, что он за рулём не будет считать копейки. Когда мы остановились на Южной, он тоже не взял деньги, сказав, что «это не ларек». Спасибо мужчине, который выходил на Театральной и отдал мне свой билет. Что в таких ситуациях делать?» - написала жительница Николаева.