Жительница Николаева пожаловалась, что водитель троллейбуса отказался у нее взять плату за проезд мелочью

В Николаеве 19 марта водитель троллейбуса отказался брать плату за проезд мелочью.
Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в «Facebook» написала пользователь Лена Кольц.
«Утром в 7:30 на остановке Строителей села в троллейбус, следовавший в сторону ж/д вокзала. Водитель отказался брать у меня мелочь (купюру в 1 гривну и монеты по 25 копеект) за проезд, мотивируя, что он за рулём не будет считать копейки. Когда мы остановились на Южной, он тоже не взял деньги, сказав, что «это не ларек». Спасибо мужчине, который выходил на Театральной и отдал мне свой билет. Что в таких ситуациях делать?» - написала жительница Николаева.
И.о. директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Виталий Матвеев в комментариях под постом пообещал разобраться в ситуации.
«В подобных случаях прошу делать фото водителя и номера троллейбуса при возможности фиксировать нарушение. Прошу всех горожан быть бдительными и фиксировать все факты нарушений», - написал он.
Напомним, что ранее в Тернополе водители маршруток устроили забастовку из-за электронной системы оплаты.