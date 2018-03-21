В Николаеве родители детей, занимающихся в ДЮСШ №5, обвиняют администрацию школы в разворовывании имущества

Родители обвиняют администрацию ДЮСШ №5 в разворовывании имущества учебного учреждения и в бездействии. Об этом шла речь в ходе встречи родителей с главой управления по вопросам физической культуры и спорта Олегом Машкиным и заместителем главы администрации Корабельного района Валентином Красножоном.

В ходе инициированной родителями встречи обсуждались основные проблемы, существующие на данный момент в школе. Родители высказали свое недовольство и обеспокоенность «разворовыванием» имущества школы, передает журналист издания «Преступности.НЕТ».

По словам родителей, спортивная школа находится в ужаснейшем состоянии уже несколько лет, и такой разрухи они не помнят за все время.

- Я занимался в этой школе еще с детства, теперь я привел сюда своего ребенка, но чтобы все было так запущенно я не помню, - говорил отец одного из учеников.

С назначением нового директора, Рудаковской Майи в марте 2016, в школе положение лишь усугубилось. В школе было организовано производство торфяных брикетов, тонны строительных материалов то появлялись, то исчезали, а целые здания разбирались и вывозились в неизвестном направлении.

Она (Майя Рудаковская ,- ред.) хотела построить маленькое поле с искусственным покрытием. Привезла щебня 20 тонн, песок. А через некоторое время эти стройматериалы вывезли. Как сказала Майя Викторовна - на сохранение в Лиманы, - сообщают родители.

По словам родителей, в школе существует целый ряд проблем, которые требуют немедленного решения. В ДЮСШ №5 футбольное поле находится в катастрофическом состоянии из-за отсутствия дренажной системы, которая бы выводила воду с поля. По словам родителей, система существовала, но при одном из директоров школы, она была успешно сдана на металлолом.

Бардовский (бывший директор ДЮСШ №5 Николай Бардовский, - ред.) эту трубу, в которую вода с поля уходила и потом в канал, выкопал и на металлолом вывез, - говорит глава родительского комитета ДЮСШ №5.

Затопленное футбольное поле Затопленное футбольное поле

Родители указывают еще на одну проблему – это аварийное состояние крытого поля. В крыше конструкции множество дыр, через которые вода проникает на прорезиненную поверхность поля. Из-за отсутствия отопления на полу образуется наледь, из-за которой дети могут получать травмы. По факту, в данной металлической конструкции существует газовый обогреватель, но как утверждают родители и тренера спортивной школы, его запускали за весь отопительный сезон 15-20 раз. Детям приходилось заниматься спортом при минусовой температуре в перчатках и теплой одежде.

- К нам приезжали из Херсона. Так дети когда поле увидели, сказали что не собираются на "этом" играть. Играли в черепахе (крытый манеж, - ред.) практически на льду. Слава богу что никто не травмировался - дети падали на скользком полу, - рассказывают родители.

По словам родителей, в школе за то время, пока на должности директора находится Рудаковская Майя Викторовна, начали производиться демонтажные работы с явно выраженным незаконным характером. Родители утверждают, что средь бела дня в школу заезжал автомобильный кран и его операторы занимались погрузкой демонтированных сооружений, состоящих на балансе ДЮСШ. Ко всему происходящему процессу, можно добавить и факт получения денег одним из работников данного учебного заведения. Этим работником оказался некий Олег Олегович, занимающий должность завхоза. Факт передачи денег, демонтажа и вывоза материалов был запечатлен самими родителями.

- Неизвестные люди просто напросто приезжают с краном и вывозят имущество на глазах у детей! А завхоз (заведующий хозяйственной частью, - ред.) получает от рабочих деньги за это, - говорят обеспокоенные родители.

Приоритетной задачей для директора является восстановление гостиницы. Так как она сможет якобы пополнять бюджет школы и будет самоокупаться. Остается неясным, для чего нужна будет гостиница, если на территории спортивной школы в скором времени может и не стать футбольного поля. На его месте появится пруд, если не будет решена проблема подтопления. На данный момент в заброшенном здании гостиницы вывезли отопительные батареи и мебель. Кроме того, директор постаралась отремонтировать здание, в котором находится ее кабинет. По словам родителей, они возмущены тем, что Майя Викторовна не идет на диалог с ними, не занимается ярко выраженными проблемами ДЮСШ.

Обеспокоенные родители рассказали журналисту о том, что на территории ДЮСШ №5 было налажено полноценное нелегальное производство. По их словам, неизвестные люди, подключив аппаратуру к электросети школы, наладили производство торфяных брикетов.

- Приехали какие-то люди с аппаратурой, и начали из камышей за школой возле канала делать торфяные брикеты. Подключились к электричеству школы. И за это платит школа, - сообщают взволнованные родители.

Чтобы решить эти, и многие другие вопиющие проблемы, родительский комитет спортивной школы обратился за помощью к главе управления по вопросам физической культуры и спорта Олегу Машкину, а также к главе администрации Корабельного района Александру Цуканову.

16 марта было проведено собрание, на котором родители подняли вопросы о насущных проблемах школы, коррупции, о судимостях некоторых работников учебного заведения и о многом другом. Александр Цуканов не смог прибыть на встречу, и вместо него с родителями беседовал его заместитель Красножон Валентин. На встрече также присутствовала депутат от «Оппоблока» и по совместительству заместитель Олега Машкина, Манзюк Наталия.

Встреча проходила в здании администрации ДЮСШ №5. Родители высказывали свое недовольство по отношению к руководству школы, требовали решительных действий и ответов.

- Да, на бумаге оно все красиво. А в итоге что? Вы видели в каком состоянии футбольное поле?, - спрашивали у Машкина родители.

К сожалению, Олег Машкин не обладал полной информацией по данному учебному учреждению, и не смог дать однозначные ответы на многие вопросы. На встрече было презентовано 3 проекта развития и реконструкции школы, разработанные еще в 2016-2017 годах. Ни один из них до сих пор не реализован. По словам Олега Валерьевича Машкина, это связано с проблемами в оформлении земли. На данный момент некоторая часть школы принадлежит Федерации Футбола, и с юридической точки зрения эта земля не является собственностью ДЮСШ №5, поэтому реализация разработанных проектов затруднена.

На встрече родители продемонстрировали чиновникам фотографии того, как школа «вывозится» по частям. Олег Машкин и его заместитель порекомендовали обеспокоенным родителям и тренерам обращаться в правоохранительные органы. Об этом он также сказал в комментарии журналисту издания «Преступности.нет», отвечая на уточняющий вопрос.

– Если дело пойдет в правоохранительные органы, готовы ли вы лоббировать интересы родителей? То есть, поддерживать их. К примеру, продвигать этот процесс, даже взяв вашего заместителя. То есть, депутатскими запросами получать информацию о том, как продвигается дело, на каком оно этапе? Готовы ли вы будете к таким действиям? – В любом случае, мы будем за правдивые действия. Конечно, если есть такие факты – мы будем поддерживать. Мы никого не собираемся выгораживать или защищать. Это все надо доказать и все остальное, правильно? У меня, к сожалению, такой информации нет. Здесь я не нахожусь каждый день, в этой школе есть директор, который за это отвечает. Понимаете? Если у родителей есть такая информация, я же сказал, вы можете с ней обращаться в правоохранительные органы и добиваться соответственно, если у вас есть такие доказательства, – говорит Машкин.

Итогом встречи стало ее дальнейшее перенесение на 2 апреля 2018 года, ведь из-за отсутствия директора, многие вопросы так и остались без ответов. Временно исполняющий обязанности директора Глазко Геннадий Евгеньевич пообещал за месяц исправить многие существующие проблемы хозяйственного характера.

Стоит акцентировать внимание на том, что в школе на данный момент проходит косметический ремонт в здании администрации. В детских раздевалках и других помещениях родители за свой счет производили ремонтные работы. Тренерский состав утверждает, что все в школе держится на родителях, которые не дают школе окончательно разрушится. Главной проблемой нынешнего директора, по словам чиновников является то, что она не шла на контакт с родителями, что и привело к конфронтации.

- Это все (ремонт в одном из помещений, - ред.) за счет родителей. И мы (тренера, - ред.) сюда приносим кто что можем и помогаем. Все держится на родителях, - говорят тренера спортшколы.

Напомним, что исполком поручил новой начальнице управления образования Николаевского горсовета подать идеи по оптимизации вечерних школ.