Нардеп Жолобецкий призвал Минобороны подписать договор с НСЗ для погашения задолженности за крейсер «Украина»

В среду, 21 марта, народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Александр Жолобецкий на заседании Верховной Рады обратился к коллегам-нардепам, Министерству обороны и Кабинету Министров с просьбой решить проблему с задолженностью перед Николаевским судостроительным заводом из-за содержания крейсера «Украина».

Об этом Жолобецкий написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я с трибуны Верховной Рады обратился к своим коллегам, Министерству обороны Украины, к Кабинету Министров, с настоятельной просьбой решить, наконец-то, проблему с задолженностью по содержанию крейсера «Украина» перед Николаевским судостроительным заводом (бывший завод им. 61 Коммунара). А также решить дальнейшую судьбу этого военного судна. Это своё выступление я прошу считать официальным депутатским обращением», - написал нардеп.

Также Жолобецкий отметил, что Николаевский судостроительный завод является одним из крупнейших в Украине, и данный объект стратегически важен для экономики страны, а также безопасности государства.

«В акватории завода находится крейсер «Украина», который был построен 25 лет назад, но сейчас, получается, никому не нужен и просто уничтожается», – написал нардеп.

Кроме того, Жолобецкий добавил, что несмотря на отсутствие финансирования со стороны Минобороны, работники Николаевского судостроительного завода продолжали обслуживать крейсер.

«Подчеркну, что Миноброны имеет прямое обязательство по оплате услуг по содержанию крейсера, поскольку является заказчиком строительства. В дальнейшем же достройку крейсера инициировало государство, в лице того же Министерства. И возникают закономерные вопрос: как так получается, что имущество, Министерства обороны Украины, находящееся на территории государственного предприятия стратегического значения, никому не нужно и никем не содержится?!» - возмутился нардеп.

В то же время, Жолобецкий попросил Министерство обороны Украины заключить договор с Николаевским судостроительным заводом в части погашения задолженности по оплате фактически оказанных услуг по содержанию крейсера «Украина».

«А Кабинет Министров (прошу, - прим.) принять взвешенное решение относительно дальнейшей судьбы ракетного крейсера «Украина», – добавил Жолобецкий.

Напомним, что по словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина, задолженность по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. завод имени 61-го коммунара) начнут выплачивать до конца весны.

Также напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительстванасчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.