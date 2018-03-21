Николаевцы с шариками и цветами встретили олимпийского чемпиона Максима Ярового

В среду, 21 марта, жители Николаева встретили на железнодорожном вокзале чемпиона Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Максима Ярового.

Об этом сообщает NikSport.

Так, в 7:30, киевским поездом, Яровой прибыл в родной город, где в зале ожидания вокзала уже собрались его родственники, жители Николаева и местные чиновники. Они встретили его с надувными шарами, цветами и плакатами с надписями: «Максим Яровой - олимпийский чемпион» и «Чемпиону - слава!».

По словам спортсмена, это его первое золото и он не ожидал, что сможет победить в паралимпиаде.

- Это мое первое золото, но бронза досталась мне тяжелее. В целом очень тяжелая паралимпиада для этой трассы и этой погоды. 4 круга я проехал нормально, а на последнем уже умирал - думал не выдержу, но я вытерпел еще и 40 секунд накинул. Я не ожидал, что я такое могу. Я очень рад. Это великое для меня достижение, - рассказал Яровой.

Также он отметил, что поддержка близких и неравнодушных людей придавала ему силы.

- В первые секунды после награждения я смотрел на табло и не мог поверить, начал спрашивать какой я - первый, второй или третий. Когда уже получил медаль, я зашел в комнату, сел, выдохнул и понял, что я завоевал золото, - отметил он.

Александр Абраменко Никита Козыренко, Рамиль Агабеков мать Ярового

Теперь Яровой планирует уйти в отпуск на полтора месяца и только потом продолжить тренировки.

- Сейчас у меня отпуск полтора месяца. Недельку-две буду просто высыпаться и отъедаться, а потом уже работать, тренироваться, готовиться к сборам. На очереди Пекин и Чемпионат мира в Канаде, - поделился призер.

В то же время, как передает NikLife, спортсмен не смог отказать никому в общении и вынужден был более получаса находиться на холоде. В результате чего некоторые из встречающих начали переживать за него: «Не заморозьте чемпиона», – говорили они.

Ранее сообщалось, что николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду. Позднее он выиграл и бронзовую награду. За медали государство пообещало ему $180 тысяч премии.

Отметим, что так же дружно ранее николаевцы встречали олимпийца Александра Абраменко.