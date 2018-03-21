«Моя задача – сертификация аэродрома», – и.о. директора николаевского аэропорта Денисенко

Владислав Волошин и Дмитрий Денисенко И.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Дмитрий Денисенко заявил, что в намерен заниматься вопросом сертификации аэродрома.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в среду, 21 марта.

Напомним, 18 марта и.о. директора аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. Дмитрий Денисенко теперь исполняет обязанности директора КП вместо него.

– Меня никто не назначал руководителем данного предприятия. Просто на данный момент по всем законам я в отсутствии директора я имею право подписи и право исполнять обязанности директора. Это распоряжение заканчивает свое действие 31 марта текущего года. Дальше никакого распоряжения не было, – отметил Денисенко.

Также он, ссылаясь на информацию Госавиаслужбы, рассказал, что назначение нового директора может усугубить ситуацию аэропорта в вопросе сертифицирования аэродрома.

– Это повлечет за собой определенные сроки: право подписи оформить, кучу юридических документов заполнить, а договора за подписью Владислава Волошина уже были подписаны или не подписаны, но подготовлены, они находятся в Госслужбе. Нужно будет переделывать все договора, право подписи переделывать, соответственно, это потеря времени. Естественно, тогда мы не укладываемся в сроки и автоматически нивелируется наша заявка о сертификации аэродрома, – заявил и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт».

– Я для себя выстроил задачи на ближайшую неделю и до конца месяца. В этот срок я не вижу, что я не буду решать вопрос по терминалу. Я не вижу смысла. Моя задача – сертификация аэродрома, чтобы мы стали субъектом авиационной деятельности, – резюмировал Денисенко.

Напомним, ранее сообщалось, что КП «Николаевский международный аэропорт» планирует получить сертификат аэродрома до 1 апреля текущего года, после устранения выявленных комиссией недостатков.