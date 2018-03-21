«Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный»: На Киевщине учительница во время урока начала оскорблять ученика

Скриншот видео В Киевской области в городе Васильков учительница школы №9 в ходе урока начала оскорблять и ругать ученика якобы из-за того, что он щелкал ручкой.

Соответствующее видео было размещено в соцсети Facebook пользователем Викторией Гедзь.

«Учитель физики г. Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой «воспитанный педагог» наших детей», - пишет на своей странице автор поста.

На записи видно как учительница физики пишет что-то на доске, а потом поворачивается к классу и говорит: «Кто щелкает?». Далее подходит к одному из учеников и ругает его. Что произошло в классе до момента когда началась запись - неизвестно.

– Ты - с*ка, ты - тварь! Животное ты! Г**но вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор, ты с зернами (слышно неразборчиво, - прим.) играешь. Г**но! Дрянь! – обзывает она ученика.

Далее учительница возвращается к доске и дальше говорит следующее:

– Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Встань, когда с тобой разговаривают! Засранец!

При этом, «Украинская правда» сообщает, что в школе заявили именно о провокации со стороны ученика.

Отметим, что вскоре данное видео было удалено со страницы автора поста.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Данную ситуацию также прокомментировал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Тарас Креминь, который заявил, что такие лица не имею права работать в школах и их необходимо немедленно увольнять.

«Образовательные привидения таких людмил анатольевн, которые, матеря учеников, калечат наших детей, должны убраться из украинских школ навсегда. Могу себе представить, какие масштабы такого беспредела!» – написал Креминь.

Напомним, что на Одесчине репетитор жестоко издевалась над детьми, в связи с чем полиция области начала уголовное производство по факту избиения детей.