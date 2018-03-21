«Один день с полицейским»: спецназовцы, взрывотехники и патрульные прочитали лекции николаевским школьникам

На Николаевщине ученики Веснянской общеобразовательной школы пообщались с спецназовцами, специалистами взрывотехнической службы и патрульными полицейскими, примерили шлемы, бронежилеты и подержали в руках оружие.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, правоохранители прочитали детям лекцию и рассказали, что нужно делать в случае обнаружения чужих вещей, как вести себя со сверстниками и во время случайного общения с незнакомыми людьми. На конкретных примерах и в игровой форме полицейские отработали с малышами жизненные ситуации, в которых преступники могут воспользоваться детской наивностью.

«Главное, что усвоили ученики - это ни в коем случае не поддаваться на уговоры посторонних лиц и никуда не идти вместе с ними. То обещания купить сладости или желанные подарки, то просьба назвать адрес одноклассника, типа крайне необходимо, или предложение вместе посмотреть милых щенков, и не важно источник в форменной одежде полицейского, спасателя, халате врача, - общение с незнакомцами, когда рядом отсутствуют родители запрещается ради собственной безопасности», - говорится в сообщении.

В свою очередь школьники заверили патрульных, что будут вести себя вежливо с учителями, родителями и одноклассниками, хорошо учиться, а также будут бдительными и осторожными. После чего полицейские вручили им буклеты с советами о безопасности и пообещали вскоре приехать с новыми сюрпризами.

Также сотрудники полиции устроили для детей показательную выставку спецсредств и вооружения, в ходе которой каждый имел возможность примерить шлем или бронежилет, подержать в руках щит, пистолет, винтовку, гранату и сделать фото на память.

«Наиболее впечатленные от встречи с правоохранителями школьники с уверенностью выразили желание в будущем работать в полиции и отважно защищать людей от преступников», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция проверила условия проживания детей в неблагополучных семьях.