Первая замглавы миграционной службы, которую НАБУ подозревали во взяточничестве, по собственному желанию уволилась с должности

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает «Зеркало недели».

«Пимахову уволили по собственному желанию», - сказал Розенко после заседания правительства в среду, 21 марта.

Дину Пимахову Кабмин назначил первым замглавы миграционной службы в январе 2017 года. Пимахова была назначена сроком на 5 лет с испытательным сроком на 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что 26 сентября 2017 года в Службу безопасности Украины по собственной инициативе обратилась Дина Пимахова с заявлением о совершении в отношении нее преступления – провокации подкупа. 1 декабря Генеральная прокуратура обвинила НАБУ в искусственном создании ситуаций для разоблачения взяточников.

Кроме того, в конце ноября сообщалось, что агента Национального антикоррупционного бюро Юрия Боярского, которого задержали по делу о коррупции в Государственной миграционной службе, могли разоблачить еще в октябре.

Указано, что Боярский 27 августа провел неформальную встречу с Пимаховой, на которой советовался по поводу получения иностранцем паспорта Украины. Чиновница, по версии НАБУ, предложила для этого «оформить» иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК, чтобы получить соответствующее решение суда. Она назвала сумму, в которую могла обойтись данная процедура, а также передала список необходимых документов.

Напомним, что 24 января 2018 года детективы НАБУ провели обыск у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, фигуранта скандала со взяткой, Дины Пимаховои.