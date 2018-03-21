В заброшенном складе Запорожья нашли несколько тонн человеческих останков и медицинских отходов

В Запорожье в заброшенном здании склада без какой-либо охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

«Видели руку, видели ногу – это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали», — говорит жительница Запорожья Татьяна Крылова.

Вызванная следственно-оперативная группа выяснила, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны медицинских отходов. Среди находок – полторы тонны биологических отходов после операций, в том числе из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны – использованные медицинские инструменты. Среди них нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании заверяют, что не вывезли отходы на утилизацию, потому что накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали здесь почти 2,5 месяца.

«Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто», — пояснил коммерческий директор «Муниципальной экологической кании» Владимир Андреев.

Теперь суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить.

«Для меня самое главное, чтобы в зоне открытого доступа не лежали остатки пациентов, потому что завтра это все будет в почве, в реках. Животные, собаки растаскивают это по ближайшим окрестностям, поэтому до весны мы можем в Запорожье ждать эпидемии», — отметила экологический активист Людмила Прит.

Напомним, что на свалке под Николаевом нашли человеческие останки.