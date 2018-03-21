На Николаевщине прогнозируют холод и снег до конца недели

На Николаевщине до понедельника, 26 марта, продержится холодная температура со снегом и ветром.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в среду, 21 марта с 20:00 в Николаевской области ожидается переменная облачность. Ночью снег, а днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица и снежный накат. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла. В то же время в Николаеве температура ночью составит 6-8 ° мороза, а днем ​​-около 0-2 ° тепла.

С 23-го по 24-ое марта ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 ° мороза, днем ​​23 марта от 3 ° мороза до 2 ° тепла, 24 марта 0-5 ° тепла.

Уже 25-го и 26-го марта погода обещает быть без осадков. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем ​​2-7 ° тепла.

Ранее сообщалось, что снежная и морозная погода продлится в Николаеве до выходных.