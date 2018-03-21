«Настоящим патриотам нет смысла прятать лицо», - глава Закарпатья запретил приходить в балаклавах на массовые мероприятия

Геннадий Москаль Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение «О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области».

Об этом сообщается на официальном сайте Москаля.

Так, глава ОГА порекомендовал Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области не допускать участия в массовых мероприятиях людей в балаклавах, шлемах и другими средствами маскировки лица.

- Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами, - прокомментировал он распоряжение.

Также он поручил полиции с профилактической целью идентифицировать людей и проверять их на причастность к совершению преступлений.

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные в балаклавах ворвались в здание горсовета и устроили потасовку с милицией.

Также напомним, что ранее Москаль оскорбил главу Минздрава Супрун, заявившую о контрабанде лекарств на Закарпатье, а после сообщил, что не собирается извиняться за высказывание в ее адрес.