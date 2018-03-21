«Если не появится понимание с исполкомом»: Руководитель «Евротранстехсервиса» заявил, что будет вынужден разорвать договор на перевозки в Матвеевку

Руководитель предприятия «Евротранстехсервис» Вячеслав Кащенюк заявил, что перевозки в Матвеевку, которые курсируют по 54 маршруту, могут быть отменены, так как в микрорайон теперь ездит еще один перевозчик, а «Евротранстехсервису» это невыгодно.

Об этом стало известно в среду, 21 марта, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг.

Так, директор «Евротранстехсервиса», который осуществляет перевозки на 54 маршруте, заявил, что 183 маршрут лишает предприятие конкурентной возможности работы в этом микрорайоне.

Вячеслав Кащенюк - Пошел маршрут №183 «Подлесная-Николаев (старый ж/д вокзал)», мы лишаемся конкурентной возможности работы вообще в этом микрорайоне. Я не против, что он работает, пусть работает, действительно, он хорошо выполняет обязанности. Пошло три автобуса, стоит он 6 гривен, а маршрут в два раза короче, чем наш, - рассказал Кащенюк.

По его словам, маршрут 183 имеет длину 12 километров, и проезд стоит 6 гривен, а 54 маршрут более длинный — 25 киллометров, однако тариф остается в 4 гривны.

- Я думаю, если у нас с исполкомом понимания не появится в ближайшее время, то наше предприятие будет вынуждено просить горисполком разорвать с нами договор по обслуживанию микрорайона Матвеевка», — констатировал Кащенюк.

Напомним, что в Николаеве утром 18 января на полдороге сломался автобус №54, который перевозит пассажиров из микрорайона Матвеевка. При этом он сломался на трассе, и пассажирам пришлось ловить попутки.

А ранее жители Матвеевки просили городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон. Маршрут №54 «Матвеевка – Железнодорожный вокзал» обслуживает фирма «Евротранстехсервис». Ранее жительница Матвеевки сообщала, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава.

Также, ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. В ходе заседания исполкома 26 января вопрос о повышении тарифа на проезд не рассматривался, а и.о. городского головы Татьяна Казакова предложила собрать круглый стол для обсуждения вопроса.