Люди по всей Украине вышли на спасение замерзших аистов

После публикаций в соцсетях про аистов, которые замерзают, украинцы начали активно помогать птицам пережить очередное похолодание.

Издание «Радио Свобода» собрало истории людей, которые вышли на спасение птиц.

Отмечается, что украинцы также собирали деньги на питание птицам, распространяли советы орнитологов и создавали волонтерские службы. 17-18 марта пользователи соцсетей начали распространять призывы помочь аистам, которые вернувшись, страдают от очередного снегопада.

К спасению птиц присоединились также и государственные службы.

Так, 18 марта в Черновицкое управления ГСЧС обратились местные жители и попросили присоединиться к спасению птиц. Спасатели разместили вблизи аистов солому и покормили их.

Так же в Хотинском районе спасатели пришли на помощь аисту, который замерзал на электроопоре.

К спасению присоединились работники ГСЧС по всей Украине.

«В городе Глиняны (Львовская область, – прим.) судьбой аистов начал переживать лично городской голова - через Facebook он скоординировал неравнодушных горожан для спасения птиц», – отмечает издание.

Кроме того, во Львовской области общественная инициатива «Аист» начала сбор денег на еду для аистов – львовяне прислали почти 35000 гривен.

«Мы теперь очень просим присоединиться всех неравнодушных к подкармливать аистов - от вас фотоотчет и чеки, от нас компенсация ваших расходов», – говорится на странице инициативы.

Для людей, которые хотели оказать помощь замерзшим аистам, жители Украины также распространяли памятки в соцсетях с разъяснением дальнейших действий.

Напомним, что в Николаеве сотрудники ГСЧС спасли лебедей, который примерзли к льду на реке.