Николаевские спасатели во время непогоды дважды были вынуждены выезжать на ложные вызовы

Во время недавней непогоды николаевским спасателям дважды поступали недостоверные вызовы от граждан, которые застряли в дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В одном из сообщений говорилось о школьном автобусе с детьми, который оказался в сложных дорожных условиях. По факту оказалось, что спасателей вызвали «освобождать» рейсовую «маршрутку», которая застряла в грязи в Березанском районе. В другом случае в ГСЧС обратились с информацией, что два автобуса с детьми застряли на автотрассе «Киев-Одесса».

«По факту же рейсовые автобусы двигались по сложному участку дороги вблизи села Очеретня в Кривоозерском районе (местные жители называют этот участок Очеретным оврагом). На вызов прибыли спецавтомобили из Кривоозерского района и Любашевского района Одесской области, которые между собой граничат. Оказалось, что автобусы все же двигались, но очень медленно, ведь находились в колонне с грузовиками, которые также преодолевали сложный участок. На самом деле помощь водителям и пассажирам не была нужна».

«Уважаемые жители и гости нашего края! Спасатели Николаевщины отмечают: позвонив по экстренному номеру 101, следует предоставить точную и исчерпывающую информацию о событии. Помните о том, что в период, когда личный состав и техника спешат на ложный вызов, в неотложной помощи могут нуждаться другие, а это может стоить потери драгоценного времени, и как следствие потери материальных ресурсов или даже жизни», - пояснили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели вытащили более 20 машин, которые застряли на дорогах из-за снега и льда.