Николаевцы увидели уникальные кадры будней украинских добровольцев на Донбассе

Во вторник, 20 марта, в николаевской Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого закончилась фотовыставка «Рыцари новейшей истории», организованная в сотрудничестве с Добровольческим украинским корпусом.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

На ней показали кадры участников тяжелых и одновременно значимых моментов для страны, преимущественно – войны на Востоке Украины.

«Фотографии повествуют о повседневной жизни добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, об их боевых задачах и друзьях, братстве Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов. Особенностью выставки является то, что фото сделаны преимущественно самими военными без использования профессиональной техники, во время военных будней. Более того, на выставке были показаны части военной амуниции бойцов и тематическая литература», - сообщает интернет-журнал.

Напомним, что ранее спецназовцы, взрывотехники и патрульные прочитали лекции николаевским школьникам.