На Николаевщине спасатели за сутки оказали помощь 11 людям, которые застряли на дорогах из-за непогоды

За сутки, 21 марта, спасатели на Николаевщине восемь раз привлекались для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате непогоды.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Из кюветов, грунтовых дорог и снежных заносов спасатели изъяли девять автомобилей, тем самым оказав помощь 11 лицам. Также отмечается, что всего с начала осложнения погодных условий из снежных заносов изъято 57 автомобилей, оказана помощь 94 людям, из них доставили в больницы четырех больных.

«Для мониторинга состояния автодорог и оказания помощи водителям от ГСЧС было задействовано восемь единиц техники и 29 человек личного состава. По сообщению ПАО «Николаевоблэнерго», электроснабжение по всем населенным пунктам полностью восстановлено», – отметили в ведомстве.

Напомним, что николаевские спасатели во время непогоды дважды были вынуждены выезжать на ложные вызовы.