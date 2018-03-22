В Запорожье СБУ предотвратила попытку вывоза оборудования для военного флота РФ

В Запорожской области сотрудники СБУ блокировали операцию российских спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Контрразведчики спецслужбы установили, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники разработали механизм поставки товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран.

Затем изготовленную специализированным запорожским предприятием военную продукцию дельцы планировали поставлять на территорию страны-агрессора. Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории Автономной республики Крым.

Напомним, что в сентябре 2017 года сотрудники управления СБУ в Николаевской области провели ряд обысков на заводе «Экватор», а также по месту жительства его руководителей.

Согласно имеющейся информации, речь идет о торговле запчастями и оборудованием через фирму-«прокладку», зарегистрированную на территории РФ – ООО «Мовен-НН», учредителем которой является директор ПАО «Завод «Экватор» Юрий Неделько, а директором – Сергей Неганов. Конечным бенефициаром ПАО «Завод «Экватор» является депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор. За 2016-2017 годы было продано продукции на 722 миллиона гривен.

По факту продажи «Экватора» военного оборудования В РФ открыто уголовное производство по статье 333 Уголовного кодекса Украины («Незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники»). 5 октября прокурор Николаевской области Тарас Дунас сообщал, что правоохранительные органы проводят экспертизы относительно поставок ПАО «Завод «Экватор» оборудования в Россию.