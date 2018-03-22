В «маршрутке» пьяный николаевец устроил дебош и получил по лицу за «вонючего Бандеру»

В Николаеве, в среду, 21 марта, около 21:00, в маршрутном такси № 8, пьяный пассажир устроил дебош, оскорбляя водителя и пассажиров.

Об этом сообщает интернет издание «Новости-N».

Маршрутное такси двигалось по проспекту, от ж/д вокзала в центр города. Один из пассажиров - мужчина средних лет - был с явными признаками алкогольного опьянения: от него исходил явственный запах алкоголя, он с трудом сидел в кресле, постоянно норовил съехать вниз.

«Когда водитель остановился на улице 6-й Слободской, пьянчуга вдруг проснулся и начал громко возмущаться, обзывая водителя «вонючим Бандерой». Маршрутка поехала дальше, а пьяный пассажир встал рядом с водителем, требуя «показать ему Бандеру», - говорится в публикации.

На остановке на улице 3-й Слободской, двое пассажиров, женщина и парень, пытались выйти из маршрутки, но пьяный мужчина перегородил им выход. Когда парень попросил дебошира освободить дорогу, то и в свой адрес услышал, что он «петух» и «вонючий Бандера».

Когда он все таки вышел из салона автомобиля, то получил от мужчины пинок в спину, за что схватил дебошира за шиворот и начал вытаскивать его из «маршрутки». Пьянчуга, в свою очередь, уцепился двумя руками за поручень. На помощь молодому человеку пришли другие пассажиры и вместе вышвырнули дебошира из салона «Руты».

Последнее, что увидели пассажиры маршрутки, это то, как парень на остановке бьет пьяницу по физиономии.

Напомним, что в Николаеве двое пассажиров трамвая выкинули бездомного мужчину из транспорта на проезжую часть. Инцидент произошел на пересечении улицы Декабристов и проспекта Центрального, возле кинотеатра «Пионер».