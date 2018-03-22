Верховная Рада частично изменила новый УПК – следователи могут обращаться в местные суды

В четверг, 22 марта, Верховная Рада приняла законопроект №8151, отменяющий норму нового Уголовного процессуального кодекса, который блокировал работу следователей.

За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов, передает «Украинская правда».

Автор проекта Елена Сотник сказала, что ее предложение исправит важный недостаток нового Уголовного процессуального кодекса, который действует с 16 марта, - это необходимость для следователей и прокуроров получать разрешения только в судах по месту регистрации органа досудебного расследования.

По ее словам, такая норма в УПК заблокировала правоохранительную работу. Теперь правоохранительным органам разрешено подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий, что существенно ускорит расследования.

По словам депутата Мустафы Найема, этот законопроект только частично исправляет проблемы с новым кодексом. Он отметил, что отныне следователям не нужно будет ехать 100-200 километров, чтобы получить разрешение на обычную экспертизу.

Также законопроект прокомментировал в Facebook народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, этот закон исправляет манипуляции, допущенные Верховной Радой во время голосования за пакет новых процессуальных Кодексов 3 октября 2017 года.

«Из-за этих ошибок с 16 марта следователи и прокуроры, работающие, например, в городе Измаиле Одесской области, по любому вопросу, требующему решения суда, должны ехать в Одессу за 250 километров», - пишет нардеп.

Он отметил, что эта норма нового КПК также «просто заваливает» работой суды.

«Закон 8151 решает эту проблему, созданную Верховной Радой, и возвращает старый порядок принятия процессуальных решений по криминальным делам на места», - добавил Геращенко.

Напомним, 15 марта вступили в силу «правки Лозового» в УПК. При этом Верховная Рада на вечернем заседании в 15 марта отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Также напомним, что ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко на примерах рассказал, что будет происходить в суд после того, как изменения в УПК Украины вступят в силу.