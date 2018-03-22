В Николаеве завершено исследование по трудоустройству выпускников вузов

В университете имени П. Орлика завершились работы по изучению рынка труда региона и внедрению в учебный процесс новых специализаций.

Об этом говорится в сообщении МНУ им. П. Орлика.

В рамках исследования, на основе изучения работ ведущих мировых специалистов и опроса региональных экспертов (ученых, работодателей, специалистов центров занятости, кадровых агентств) были изучены мировые, европейские и региональные тенденции развития рынка труда, проанализированы особенности адаптации их к украинскому и южноукраинскому рынку.

Полученные данные легли в основу рейтинга наиболее универсальных специализаций, потребность в которых ощутима как в нашем регионе, так и в мировой практике в целом. В частности, для специальностей университета им П.Орлика, наиболее востребованными оказались следующие специализации:

Фармация - ветеринарная фармация - фармакокинетика - побочное действие лекарственных средств.

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Следует отметить, что внедрение части специализаций осуществляется уже в этом году, без какой либо дополнительной оплаты от студентов. Качество и разносторонность подготовки значительно усиливается, также, за счет возможностей зарубежных профильных практик и стажировок студентов, - сообщили в пресс-центре университета.