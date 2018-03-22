В Николаеве завершено исследование по трудоустройству выпускников вузов

В университете имени П. Орлика завершились работы по изучению рынка труда региона и внедрению в учебный процесс новых специализаций.
Об этом говорится в сообщении МНУ им. П. Орлика.
В рамках исследования, на основе изучения работ ведущих мировых специалистов и опроса региональных экспертов (ученых, работодателей, специалистов центров занятости, кадровых агентств) были изучены мировые, европейские и региональные тенденции развития рынка труда, проанализированы особенности адаптации их к украинскому и южноукраинскому рынку.
Полученные данные легли в основу рейтинга наиболее универсальных специализаций, потребность в которых ощутима как в нашем регионе, так и в мировой практике в целом. В частности, для специальностей университета им П.Орлика, наиболее востребованными оказались следующие специализации:
- Фармация - ветеринарная фармация - фармакокинетика - побочное действие лекарственных средств.
- Право - полицейская служба - адвокатура - нотариат
- Журналистика - телерадиожурналистика - интернет журналистика
- Медсестринство - косметология -массаж -диетология
- Психология - психология креативности - медицинская психология - психология бизнеса - психология стресса и кризисных ситуаций
- Дошкольное образование – психология в дошкольных учреждениях образования – дефектология и логопедия – иностранный язык
- Начальное образование – психология – дефектология и логопедия – иностранный язык
- Транспортные технологии - транспортный менеджмент и логистика
- Геодезия - геодезия в строительстве - оценка земли и недвижимости
- Туризм - международный туризм - курортология - анимация
- Гостинично-ресторанный бизнес - интерактивный ресторанный бизнес - инновационные технологии
- Экономика - биржевые технологии онлайн - интернет маркетинг - рекламный бизнес - бизнес аналитика
- Физическая терапия, эрготерапия - диетотерапия - пилатес - фитнес-тренерство
Следует отметить, что внедрение части специализаций осуществляется уже в этом году, без какой либо дополнительной оплаты от студентов. Качество и разносторонность подготовки значительно усиливается, также, за счет возможностей зарубежных профильных практик и стажировок студентов, - сообщили в пресс-центре университета.