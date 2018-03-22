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В Николаеве завершено исследование по трудоустройству выпускников вузов

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В университете имени П. Орлика завершились работы по изучению рынка труда региона и внедрению в учебный процесс новых специализаций.

Об этом говорится в сообщении МНУ им. П. Орлика. 

В рамках исследования, на основе изучения работ ведущих мировых специалистов и опроса региональных экспертов (ученых, работодателей, специалистов центров занятости, кадровых агентств) были изучены мировые, европейские и региональные тенденции развития рынка труда, проанализированы особенности адаптации их к украинскому и южноукраинскому рынку.

Полученные данные легли в основу рейтинга наиболее универсальных специализаций, потребность в которых ощутима как в нашем регионе, так и в мировой практике в целом. В частности, для специальностей университета им П.Орлика, наиболее востребованными оказались следующие специализации:

  • Фармация - ветеринарная фармация - фармакокинетика - побочное действие лекарственных средств.
  • Право - полицейская служба - адвокатура - нотариат
  • Журналистика - телерадиожурналистика - интернет журналистика
  • Медсестринство - косметология -массаж -диетология
  • Психология - психология креативности - медицинская психология - психология бизнеса - психология стресса и кризисных ситуаций
  • Дошкольное образование – психология в дошкольных учреждениях образования – дефектология и логопедия – иностранный язык
  • Начальное образование – психология – дефектология и логопедия – иностранный язык
  • Транспортные технологии - транспортный менеджмент и логистика
  • Геодезия - геодезия в строительстве - оценка земли и недвижимости
  • Туризм - международный туризм - курортология - анимация
  • Гостинично-ресторанный бизнес - интерактивный ресторанный бизнес - инновационные технологии
  • Экономика - биржевые технологии онлайн - интернет маркетинг - рекламный бизнес - бизнес аналитика
  • Физическая терапия, эрготерапия - диетотерапия - пилатес - фитнес-тренерство

Следует отметить, что внедрение части специализаций осуществляется уже в этом году, без какой либо дополнительной оплаты от студентов. Качество и разносторонность подготовки значительно усиливается, также, за счет возможностей зарубежных профильных практик и стажировок студентов, - сообщили в пресс-центре университета.

Анатолий Чубаченко

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