Высший совет правосудия принял отставку судьи Доманевского райсуда Якименко

Высший совет правосудия принял решение уволить судью Доманевского районного суда Николаевской области Людмилу Якименко, которая подала заявления об отставке.
Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВРП.
Кроме того, ВСП в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию уволил следующих судей:
Бугрима Артема Николаевича - с должности судьи Марьинского районного суда Донецкой области;
Трубникову Анну Евгеньевну - с должности судьи Луганского окружного административного суда.
По заявлению об отставке также с должности была уволена судья Беловодского районного суда Виктория Карягина.
Напомним, что Высший совет правосудия принял отставку главы апелляционного суда Николаевской области Ржепецкого.