В Украине с 2019 года участникам боевых действий представят льготы и господдержку для получения образования

В Украине участники боевых действий будут получать поддержку и льготы от государства для приобретения образования.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2300-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий…», принятый Верховной Радой Украины 27 февраля 2017 года.

Закон направлен на предоставление участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

«Такая ​​государственная помощь будет оказана лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран».

«Государственная целевая поддержка для получения образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками; бесплатного доступа к сети Интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; бесплатного проживания в общежитии; других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года», - сообщили в администрации президента.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году на Николаевщине купили 55 квартир для участников АТО с инвалидностью.