«Карпаты и гостеприимные украинцы», – Жан Рено рассказал, чем ему запомнится Украина

Жан Рено Знаменитый французский актер Жан Рено рассказал, что Украина ему запомниться очень красивыми Карпатами и гостеприимными людьми.

Об этом сообщает Styler.

На протяжении нескольких дней знаменитый французский актер Жан Рено гостит в Киеве: французская и украинская съемочная группы ведут совместную работу над фильмом «Последний шаг», в котором ему досталась главная роль. Известный французский актер прилетел в Киев после съемок в Карпатах, где уже отсняли 70% фильма.

Карпаты выбрали в качестве основной локации для съемочного процесса. Визуализацию остальной части фильма перенесли в Киев.

- Я был просто шокирован, побывав в Карпатах! Потому что Карпаты – очень и очень красивы. Да, было очень холодно во время съемок (съемочный процесс шел во время морозов, когда температура воздуха иногда достигала -24С - ред.). Но каждое утро мы видели просто магический лес. Природа Карпат – просто прекрасная, – сказал знаменитый актер.

Также Жан Рено отметил, что украинцы принимали его и французскую съемочную группу очень тепло, поэтому ему также запомнится и гостеприимство украинцев.