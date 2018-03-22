Отец летчика-героя Волошина считает, что к самоубийству его сына подтолкнули «война и бытовые проблемы»

В Одессе в крематории на Новогородском (Таировском) кладбище в четверг, 22 марта, прошло прощание с украинским летчиком, героем войны на востоке страны Владиславом Волошиным.

Об этом сообщает «Думская».

Как известно, основная панихида прошла в Николаеве, где пилот служил, а после увольнения из Вооруженных сил, руководил КП «Николаевский международный аэропорт».

В Одессе тело Волошина кремировали и урна с прахом воина будет предана земле на его малой родине – в маленьком селе Луганской области.

С пилотом прощались родственники, волонтеры, журналисты и представители воздушного командования «Юг».

Отец летчика, Валерий Волошин, заявил, что Влад совершил необдуманный поступок.

«Мой сын был очень самостоятельным, всегда и все решал сам. Причина гибели, конечно, война и бытовые проблемы. Новая работа требовала от него быть администратором, психологом, управленцем и многих других качеств. К сожалению, чаша терпения переполнилась и случилась трагедия», – сказал Валерий.

Напомним, что Волошин застрелился 18 марта. Тогда было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.