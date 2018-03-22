«Дают жизнь нашему городу»: на «Николаевводоканале» показали, как очищают воду

В 2019 году «Николаевводоканал» планирует начать реконструкцию очистных сооружений. Об этом стало известно в ходе экскурсии для журналистов в четверг, 22 марта. По словам директора «Николаевводоканала» Бориса Дуденко, очистные сооружения водопровода приняли в эксплуатацию еще в 1970-х годах.

- Мы хотели бы показать городу то, каким образом мы доставляем воду в Николаев, как происходит очистка этой воды, контроль ее качества. Сегодня мы покажем очистные сооружения водопровода, лабораторию и вы сможете увидеть, как вода попадает в наши дома, какой путь она проходит, что дает жизнь нашему городу, - рассказал он.

Борис Дуденко В связи с тем, что водопровод и сети находятся в плачевном состоянии, предприятие планирует провести реконструкцию по проекту Европейского инвестиционного банка. По предварительным подсчетам, ее стоимость составит около 7-8 миллионов евро, а реализуют ее за счет софинансирования ЕМБ и городского бюджета.

- Разработана концепция и подготовлены техзадания по реконструкции очистных сооружений водопровода. К концу нынешнего года должны быть проведены все процедуры по выбору подрядчика и, думаю, что в следующем году мы начнем реконструкцию данных сооружений. На выходе мы получим более качественную воду и приближенную к европейской системе очистку воды, - отметил Дуденко.

Также он рассказал, что сейчас вода в Николаев поступает из реки Днепр. По водоводу длиной 73 километра идут две нитки, каждая диаметром 1 400 миллиметров. Владимир Нестерчук Так, начальник сооружений Владимир Нестерчук показал журналистам две фильтровальные станции второй и третьей очереди, каждая из которых выполняет функцию очищения воды, но разными способами. Сооружения находятся в Корабельном районе Николаева. На фильтровальную станцию очистных сооружений водопровода второй очереди вода поступает из Херсонской области по водоводам. Она рассчитана на 180 тысяч кубометров воды, однако поступает на нее 120-140 тысяч, а «уходит в город» - 100-110 тысяч, так как в большем объеме нет необходимости.

- Происходит двухступенчатая очистка воды с применением отстойника и скорых фильтров на фильтровальной станции. В качестве загрузки в фильтрах используется кварцевый песок, который мы получаем из Винницкой области. За последнее время обрабатывается порядка 120-140 тысяч кубометров сырой воды, на город в среднем поступает 100-110 тысяч кубометров питьевой, очищенной воды, - рассказал Нестерчук.

В то же время фильтровальная станция третей очереди состоит из двух секций и имеет 14 скорых фильтров, площадь фильтрации каждого из которых составляет 40,4 квадратных метров. Для их загрузки также используют кварцевый песок, а общая производительность станции - 95 тысяч кубометров за сутки. Отмечается, что скорые фильтры уменьшают мутность воды и после этой станции она поступает самотеком в резервуары. Также на очистных сооружениях имеется лаборатория питьевой воды. По словам её начальницы - Валентины Андреевой, у них работает всего четыре отдела: радиологический, гидрологический, технологический и химический.

- Работает лаборатория технологического отдела круглосуточно. Мы проверяем те параметры, которые изменяет технология, ежечасно. Остаточный хлор в воде, затем цветность проверяем, мутность и микробиологию – кишечную палочку. Все параметры, которые может изменить технология, контролируются, - рассказала она.

Начальница отдела отметила, что вода, которая идет в Николаев из Днепра, намного лучше, чем у жителей столицы, так как пока она до нас доходит - всё плохое уже оседает. Также Андреева отметила, что нынешнее качество воды гораздо лучше, чем было до запуска водовода Днепр-Николаев. До 2007 года жители Николаева пользовались водой с Октябрьского водохранилища, которое позднее было остановлено.

- Если в нашей воде жесткость до 4 миллиграмм эквивалент на литр, то в воде, которую мы получали раньше из Октябрьского водохранилища – 10-12. У нас тогда вода была жесткая и хлориды были высокие – где-то 200-300, а сейчас – 35, до 40, - подчеркнула она.

По словам начальницы лаборатории, они крайне тщательно проверяют воду на любые отклонения от нормы, на запах, мутность и кишечные палочки. В случае, если какой-либо из фильтров вызывает опасения, его изымают из работы, отправляют на хлорирование и исследуют.

- Питьевая вода хлорируется на очистных сооружениях два раза, но это не значит, что дозы там большие. На данный момент вводимая доза хлора на сооружениях – где-то три миллиграмма на литр. Потом идет дохлорирование на третьем подъёме на Николаевской и на четвёртом подъеме, где башня. Там идет хлорирование другим реагентом. Если мы работаем газофазным хлором, то там - гипохлоридом натрия, - отметила Андреева.