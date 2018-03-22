«Украэрорух» направил письмо в «Госавиаслужбу» для дальнейшей проверки радиотехнических средств николаевского аэропорта

Государственное предприятие «Украэрорух» направило письмо в Государственную авиационную службу Украины с просьбой внести изменения в соответствующую документацию и проверить радиотехнические средства в «Николаевском международном аэропорту».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Отмечается, то внесение данных изменений является одним из завершающих этапов для получения сертификата аэродрома.

«Украэрорух выполняет условия по провайдерству по системе аэронавигации. Каждый аэропорт, с которым он работает, должен быть включен в его соответствующий сертификат. Теперь Украэрорух на основе заключенного договора с «Николаевским международным аэропортом» пишет письмо в Госавиаслужбу. Госавиаслужба вносит дополнения в его сертификат, и это дает право «Украэроруху» на основе совместного договора с аэропортом выполнять работы по обслуживанию нашего оборудования. И конечно, после того, как соответствующие изменения в сертификат будут внесены, Госавиаслужба должна будет приехать и проверить оборудование аэропорта», - прокомментировал заместитель главы облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

Кроме того, Гайдаржи отметил, что данный вопрос с руководством аэропорта, в том числе и с погибшим и.о. директора КП Владиславом Волошиным, обрабатывался в течение последнего месяца.

«Уверен, что в ближайшее время вопрос о внесении изменений в сертификат Украэроруха и проверки аэропорта будет решен», - заявил Гайдаржи.

Напомним, что 19 февраля коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» подписало договор с ГП «Украэрорух» о предоставлении услуг по провайдерству радиотехнических средств навигации и посадки в зоне действия николаевского аэродрома.