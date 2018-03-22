Глава Николаевской ОГА намерен передать следователям всю имеющуюся у него информацию по делу гибели Волошина

Владислав Волошин Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что в рамках следственных действий в кратчайшие сроки передаст следователям Нацполиции всю имеющуюся у него информацию по делу гибели и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом Алексей Савченко написал на своей странице в Facebook.

«Учитывая общественный резонанс, еще позавчера обратился к следователю департамента Национальной полиции Украины с просьбой в кратчайшие сроки предоставить возможность передать следствию всю имеющуюся у меня информацию, которая может помочь в установлении истины по делу трагической гибели и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина. Благодарен следователем за положительный ответ», – написал глава ОГА

Также Савченко отметил, что уверен в том, что правоохранительные органы объективно и беспристрастно разберутся в случившемся.

«Спасибо народным депутатам Украины, руководству Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, приняли расследования этой трагедии под свой личный контроль», – добавил он.

Кроме того, по словам главы ОГА, «медийная война» в отношении него началась «не сегодня и не вчера».

«Отвратительно наблюдать за тем, как некоторые, к сожалению, не гнушаясь ничем, пытаются использовать эту трагедию в своих никчемных интересах», – написал глава ОГА.

«Понимаю, что искажения и домысливания фактов - это стандартный набор инструментов медийной войны против меня как председателя ОГА», – отметил Савченко.

Также Алексей Савченко написал, что есть вещи, ценности и принципы на которых ни при каких условиях нельзя спекулировать.

Напомним, что Волошин застрелился 18 марта. Тогда было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.