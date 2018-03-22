Ректором НУК имени адмирала Макарова избрали Евгения Трушлякова

Евгений Трушляков Ректором николаевского Национального университета имени адмирала Макарова 22 марта избрали Евгения Трушлякова.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал нардеп Тарас Креминь.

По его словам, Трушляков набрал 79,42% голосов. Трушляков является проректором НУК по учебно-педагогической работе и международной деятельности.

Напомним, что недавно умер многолетний ректор НУК Сергей Рыжков. Нового главу вуза должны были определить на выборах. Первый тур выборов не определил нового ректора, во второй тур выборов ректора НУК вышли Трушляков и Владимир Блинцов, который в итоге снял свою кандидатуру.