«Многие «общественники» уже сегодня разыгрывают шоу», – депутат Кормышкин о ситуации вокруг гибели Владислава Волошина

Юрий Кормышкин Депутат Николаевского областного совета, руководитель Николаевской областной партийной ячейки «Нашего края» Юрий Кормышкин призвал «общественников» оставить расследование гибели героя-летчика Владислава Тимошина компетентным органам, и не быть марионетками и орудием в руках политиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, во вторник, 20 марта, возле здания Николаевской областной государственной администрации митинговали сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

«Все-таки как повторима история и цикличны события в нашем регионе. Общественность была не довольна и Кругловым, и Романчуком, и Мериковым... и это, наверное, правильно, мы все должны быть критичны в своём мышлении по отношению к руководителям области. Но мы должны быть, прежде всего, объективными, не забывая, что существует закон. А у нас каждого готовы «пустить в топку», зачастую руководствуясь эмоциями, а не здравым смыслом и фактами. Это мы наблюдаем и сегодня... Да, произошла непоправимая трагедия, но пока рано делать выводы. А многие «общественники» уже сегодня разыгрывают шоу, начиная вешать ярлыки и искать виновных - оставьте это компетентным органам! Да и может сперва стоит подумать, кому выгодно раскачивать ситуацию в Николаевской области? Не будьте марионетками и орудием в руках политиков, ставших в очередь за властью», – написал Кормышкин.

«А ещё немного печально наблюдать, как некоторые вчерашние «друзья» входят в привычный для них образ шакала из детского мультфильма «Маугли», нашёптывая в кулуарах что-то вроде «а мы пойдём на Север...», – добавил он.

Как известно, по факту гибели Волошина полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.