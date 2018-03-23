В понедельник в связи с ремонтными работами «Николаевводоканала» в городе перекроют движение по улице Кузнечной

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С понедельника, 26 марта, в Николаеве будет прекращено движение транспорта по улице Кузнечной от переулка Судостроителей до улицы Сидорчука.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

Так, предприятие начнет работы по замене самотечного канализационного коллектора диаметром 1400 миллиметров по улице Кузнецкой (Скороходова) в рамках проекта «Реконструкции самотечных канализационных коллекторов», который реализуется за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» снова отменит тендер на реконструкцию коллектора на Малой Морской.

Людмила Жерновская

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русскийобщество