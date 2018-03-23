В Киеве силовики проводят следственные действия на территории завода, который арендует Нацкорпус

В пятницу, 23 марта, на заводе АТЭК в Киеве, который арендует «Национальный корпус», проводят следственные действия департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление Нацполиции.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на сотрудника АТЭК.

Так, полиция пришла в здание завода в 7:00 и перестала пускать людей на его территорию. После чего представители «Нацкорпуса» перекрыли Проспект Победы примерно на полчаса. Позднее на территорию завода пришли военнослужащие Нацгвардии.

Ранее руководитель пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев сообщил на своей странице в Facebook, что силовики поломали ворота завода.

В то же время пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что следственные действия проводятся по санкции суда. К ним привлечены департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление Нацполиции.

В комментарии «Радио Свобода» Тракало, заявил, что никакие политические или общественные формирования, которые могут находиться на территории завода, «не являются предметом заинтересованности со стороны Национальной полиции».

«Национальная полиция в рамках уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление, с санкции суда проводит выемку документации в админздании офиса завода АТЭК. Никакие политические или общественные формирования, которые могут находиться на территории завода АТЭК, не являются предметом заинтересованности со стороны Национальной полиции», - сказал Тракало.

Ранее сообщалось, что праворадикалы из «Нацкорпуса» заявили, что придут на сессию Николаевского облсовета требовать отставки Савченко.