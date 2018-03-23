СБУ и прокуратура проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета

Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности (СБУ) и Национальной полиции проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц») проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции», – написал он.

По его словам, проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства. В прокуратуре сообщили, что целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Напомним, что в Николаеве и Южноукраинске полиция провела обыски в офисах компании, подозреваемой в присвоении бюджетных денег.