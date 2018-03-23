Штормовое предупреждение: в Николаевской области на ближайшие три дня ожидается снег и гололедица

С пятницы 23 марта и до 25 марта в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Служба автодорог в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Так, непогода продлится около трех дней:

«По прогнозу синоптиков 23-24 марта на территории области ожидается выпадение осадков в виде снега, температура воздуха от -7 до 1 градусов по Цельсию. 25 марта - без осадков, температура воздуха от -5 до +2 градусов по Цельсию. На дорогах возможна гололедица, снежный накат», - говорится в сообщении.

В свою очередь, дорожные службы будут работать в режиме круглосуточного дежурства для обеспечения безопасного проезда автодорогами общего пользования государственного значения Николаевской области.

Также, САД обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни ожидать существенного потепления в Украине не стоит. Зима будет властвовать еще минимум пять дней.