В Киеве националисты заблокировали спецназ, который обыскивал их базу

В Киеве 23 марта представители националистических организаций блокировали на территории завода АТЕК в Киеве правоохранителей, которые ранее прибыли туда для проведения следственных действий.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

С утра представители правоохранительных органов пришли для проведения следственных действий на территорию завода «Атек», расположенного в районе метро «Святошино». На территории данного завода находится здание, которое служит штабом политической партии «Национальный корпус» и тренировочная база организации. В политсиле уверяют, что именно эти объекты интересовали правоохранителей, а во время обысков были повреждена мебель, принадлежащая организации, а также, по словам националистов, к некотором членам движения правоохранители применили силу.

Вместе с тем правоохранители утверждают, что проводят следственные действия на основе постановления суда. В частности, они проводят выемку документов в админздании завода «Атек», а общественные или политические организации, которые расположены в помещениях на территории завода, их не интересуют.

На место событий прибыли нардепы: «свободовец» Андрей Ильенко, Олег Петренко и лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, а также представители националистических организаций. Они заблокировали выход с территории завода, на которой заблокированными оказались представители правоохранительных органов. Националисты вызвали следственную группу на место событий и хотят требовать установить и зафиксировать личность тех правоохранителей, которые находятся на территории завода.

- Да, они заблокированы в помещении. Почему заблокированы? Это преступники, - сказал Билецкий, пишут «Украинские новости». - Пока они (следственная группа) не установят личности этих людей, которые там находятся, а это более 60 человек, формально полицейских, не знаю, правда ли это, они оттуда не уйдут.

В результате правоохранителям под крики «Мусора» удалось покинуть территорию завода.