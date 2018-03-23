«Снимки на телефон уничтожают величественность», - на Каннском кинофестивале запретили делать селфи на красной дорожке

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу Film francais заявил о том, что теперь на фестивале будут полностью запрещены селфи на красной ковровой дорожке. Фремо годами пытался убедить звезд и гостей фестиваля не делать селфи – и теперь решил перейти к решительным мерам.

Об этом сообщает «Сеанс».

- Селфи приводят к постоянному вневременному расстройству, - заявил Фремо.

По его мнению, селфи противоречит самой идее красной ковровой дорожки – снимки на телефон уничтожают величественность Каннского фестиваля, и увеличивают время, которое необходимо для того, чтобы дойти до зала. Ранее Фремо уже заявлял, что селфи кажется ему «смешным и гротескным» занятием.

Кроме того, Фремо сделал еще одно заявление по поводу организации Каннского фестиваля. Директор фестиваля заявил, что теперь до официальной премьеры не будет проводиться пресс-показов – журналисты и критики будут смотреть фильм вместе со всеми (в случае, если премьера поставлена на 7 часов вечера). Этот ход, по мнению Фремо, должен восстановить значение и величие Каннского фестиваля.

В предыдущие годы организаторы Каннского фестиваля часто жаловались на то, что премьерные показы перестали быть интересными кинокритикам и прессе, так как они имели возможность посмотреть фильм раньше всех и написать рецензию раньше самой премьеры.

Напомним, что ранее в Одессе мужчина, укравший телефон, случайно отправил свое селфи владельцу мобильного.