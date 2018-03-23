«Не прячьтесь за красивыми словами»: под мэрией Николаева зоозащитники митинговали против эвтаназии

В пятницу, 23 марта, под зданием Николаевского городского совета вышли зоозащитники и поддерживающие их жители города с требованием не принимать программу регулирования численности бездомных животных, которая предусматривает эвтаназию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В руках митингующие держали плакаты с надписями «Стерилизации - да, убийству - нет», «Уничтожение - не решение», «Украинцы гуманные» и «Животные не должны жить в цирке». Также к зоозащитникам присоединились члены «Свободы».

Организаторы акции Елена Бардан, Лидия Шуст и Евгения Силаева выступили перед присутствующими со своим виденьем решения проблемы количества бездомных животных на улицах города и призвали их подписать коллективное обращение в городской совет.

В обращении к первому заместителю мэра Владимиру Крыленко защитники потребовали разработать и принять программу, основанную на опыте городов, которые успешно решили этот вопрос и не допустить в ней такого пункта, как эвтаназия. Также они хотят, чтобы коммунальное предприятие «Центр защиты животных» вывели из-под юрисдикции Департамента жилищно-коммунального хозяйства, а его директора Людмилу Ткач, у которой закончился контракт, оставили на должности до проведения конкурса.

Некоторые из митингующих сообщили, что на место директора КП хотели поставить Марию Горовую, которая подавала свою кандидатуру на прошлый конкурс. По их мнению, она является сторонницей негуманных методов решения проблемы бездомных собак.

Елена Бардан, Лидия Шуст

Всего на митинг пришли около 65-70 человек. За общественным порядком следили сотрудники полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве на Соборной площади группа людей митинговала «за город, безопасный от стай одичалых собак».