Соцсети переполошились из-за желтого снега на Юге Украины

В пятницу, 23 марта, жители Одесской и Николаевской областей заметили странные осадки в виде желтого снега, который вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Соответствующие посты размещены в соцсети Facebook.

При этом многие пользователи связывают это с аварией на химзаводе в Чехии, и уверены, что он опасен для жизни.

После обеда желтый снег начал падать и в Николаеве и области.

Однако, как объяснили в Украинском гидрометцентре, эта аномалия «связана с перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки».

Также мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что проба странного снега была передана в лабораторию на анализы. Метеорологи выяснили, что в желтом снеге нет опасных химикатов, он окрасился из-за примеси песка.

«Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено», — написал в Facebook Абрамченко.

Кроме того на видеохостинге YouTube размещено видео песчано бури, которая случилась в четверг, 22 марта, на Крите.

Примечательно, что в соцсетях кроме панических настроений присутствуют посты николаевцев, которые с юмором относятся к происходящему.