«Актов в аэропорту не было, поэтому об их подписании и речи быть не могло», – замглавы ОГА о работах в николаевском аэропорту

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, в связи с распространяющейся информацией он отметил, что «подрядчики не передавали в аэропорт никаких актов по каким-либо работам в терминале».

«Поясню, что именно собой представляют акты - это несколько коробок с документацией (форма КБ-2, форма КП-3), исполнительная документация (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на оборудование), исполнительные схемы и другое. По процедуре, они должны передаваться по актам «приема-передачи» и подписываться сначала технадзором, а только затем заказчиком», – написал он.

По его словам письмо, которое нардеп Украины Вадим Пидберезняк 20 марта опубликовал на своей странице касательно того, что фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в николаевский аэропорт с просьбой подписать акты работ, которые она провела еще до тендера, было подготовлено еще 2 марта, и зарегистрировано в канцелярии аэропорта 5 марта.

После чего у предприятия-подрядчика появились формальные основания обратиться в Государственный научно-исследовательский институт «НДИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ» с запросом в адрес Госинститута о возможности проведения экспертизы и вычленения (исключения) из проекта фактически выполненных видов и объемов работ.

«После этого, я, как заместитель главы ОГА и руководство аэропорта ездили в Киев в Государственный научно-исследовательский институт «НДИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ», где обсуждали возможность проведения экспертизы и исключения из проекта по результатам ее проведения фактически выполненных работ. В конце прошлой недели руководство аэропорта получило ответ от Государственного научно-исследовательского института «НДИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ» о невозможности выполнения данной структурой полного объема необходимых экспертиз. О чем руководство аэропорта доложило мне, как профильному заместителю», – сообщил Валентин Гайдаржи.

Подытожив, замглавы ОГА отметил, что по результатам экспертиз никаких актов выполненных работ в Николаевском аэропорту не было:

«Чтобы поставить окончательно точку в данном вопросе Николаевская областная государственная администрация направила официальные запросы о предоставлении информации о наличии или отсутствии актов выполненных работ и получила на них ответы. Из данных ответов следует, что актов выполненных работ в аэропорту не было. Поэтому ни о каком их подписании и речи быть не могло».

Как известно, ранее в блоге журналист «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.