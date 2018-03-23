В Николаевском облсовете рекомендовали депутату Ивануне подтвердить либо опровергнуть обвинения в отношении волонтерского центра

В течение месяца депутат Николаевского областного совета от «Батькивщины» Игорь Ивануна, который заявлял, что депутат Николаевского районного совета от «Радикальной партии» и волонтер центра «Перевозчик» Сергей Протченко бесплатно использует землю, выделенную для бойцов АТО, должен подтвердить данную информацию, либо ее опровергнуть.

Такое решение было единогласно принято в ходе комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связями с органами местного самоуправления и средствами массовой информации в пятницу, 23 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что издание «Мой город» сообщало, что ранее депутат Николаевского облсовета Игорь Ивануна заявил, что к нему обратилось порядка 50 участников АТО, которые не могут оформить выделенную им землю и получать за нее арендную плату, так как ЧП «Контур зем» жены Игоря Мухарского Оксаны затягивает изготовление проектной документации. А в это время депутат Протченко бесплатно пользуется землей АТОшников.

Также напомним, что экс-кандидат в мэры Новой Одессы Юрий Шутяк и БО «Волонтерский пост» обвинили депутата от «Батькивщины» Игоря Ивануну в клевете.

Иван Шутяк, Ирина Абрамова По словам коллеги Проточенко Ивана Шутяка, обвинения со стороны депутата облсовета Ивануны безосновательны, в связи с этим, последний, в случае отсутствия у него доказательств вины Протченко, должен официально опровергнуть данную информацию посредством СМИ.

- Он (Игорь Ивануна, - прим.) обвиняет в том, что «Перевозчик» в лице Протченко Сергея, о котором как раз писалось, обрабатывает без законных на то оснований землю на протяжении трех лет. «Контур Зем», который бесплатно оформляет документацию. Я лично присутствовал, когда эту тех. Документацию вручали бесплатно для АТОшников. То есть обвинений масса, которые меня лично, как человека, не знаю, как помягче сказать… Человека, который говорит такие слова, как минимум должен их публично забрать обратно, на мой взгляд и пиинести извинения. Я лично был в зоне АТО, и Протченко и Мухарский, о которых говорят, десятки тысяч километров наездили туда, десятки тысяч каждый из собственных средств вложили. Они больше 50 раз были в зоне АТО. И это все на собственном транспорте – это все за собственные средства, - заявил Шутяк.

В свою очередь волонтер Ирина Абрамова отметила, что единственным участком, который обрабатывает Протченко, является участок его сына, участника АТО, который служит в 73 центре спецназначения.

- Безосновательно говорить о чем угодно и тем более обвинять в том, что ВЦ «Перевозчик» сделал пять поездок и этим прикрывается – для этого нужно иметь очень серьезные основания, - добавила Абрамова.

Сергей Протченко Сергей Протченко заявил, что конфликт между ним и Ивануной - личное дело, однако последний, обвинив волонтерский центр, также оскорбил и людей, которые оказывали помощь центру. Кроме того, он добавил, что Ивануна оформлял земли, которые должны принадлежать бойцам АТО, на свою жену.

- В прошлом году, когда мне попали доказательства кражи земли господином Ивануной и их группой, я предоставил их областной УБЭП. 25 АТОшников должны были получить землю возле села Зеленого. Их документы в ДЗК были скрыты. За это время женой господина Ивануны и их пособниками были предоставлены «липовые» документы на инвалидов, на пенсионеров, на мертвых, на детей, на бомжей, и вместо АТОшников получила землю жена господина Ивануны. Это конфликт был между ним и мной, как депутатом райсовета. Документы я передал в полицию, они некоторое время расследовались, но это не дело сегодняшнего рассмотрения. Я считаю, что для этого есть полиция. С моей точки зрения – это было нарушением, кражей. Як решит полиция – я не знаю. По этому господин Ивануна выбрал способом, которым он решил, можно сказать, мое имя втоптать в грязь, - отметил Протченко.

- «Перевозчик» – это не Протченко, Мухарский, Ирина с Шутяком. Это весь Николаевский, Новоодескиий районы, город Николаев. Нам помогали и помогают сотни тысяч людей. В 2014 году пенсионеры отдавали сои «похоронные» деньги, на которые мы одевали и защищали нашу армию. И когда такой человек, как Ивануна, порочит то, что сделано нами, сделано сотнями тысяч людей, меня это очень близко цепляет. Я сделал мало, но Ивануна сделал хоть бы это, - добавил он.

В результате, в ходе комиссии депутатами Николаевского областного совета было принято решение в месячный срок рекомендовать депутату Игорь Ивануне подтвердить обвинения в адрес Протченко, либо их официально опровергнуть.

Напомним, что николаевский волонтер Сергей Протченко считает, что у депутатов Николаевского областного совета от ВО «Батьківщини» Игоря Ивануны и Михаила Соколова, которые назвали волонтерский центр «Перевізник» фикцией, нет сердца.