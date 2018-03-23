Говорим Савченко – подразумеваем Порошенко, говорим Порошенко – подразумеваем Савченко

Оглядывая череду скандалов в которых Алексей Савченко является фигурантом с первого дня нахождения на должности председателя администрации, от его малограмотной работы при прохождении конкурса на должность председателя администрации до обвинений в дружбе и покровительстве Крысина (участник убийства журналиста Вячеслава Веремия) и нынешней трагедии с гибелью руководителя аэропорта Владислава Волошина остается открытым вопрос – кто несет ответственность за эти «художества»?

Должность председателя областной государственной администрации не выборная, назначает на эту должность Президент Украины и председатель ОГА является фактически «лицом» Президента в регионе, а значит Порошенко лично несет полную политическую ответственность за действия председателя Николаевской ОГА Савченко Алексея Юрьевича на этой должности. Каждый Президент Украины с радостью сбрасывает свои провалы и неудачи на своих подчиненных (будь то премьер-министр, назначаемый по его предложению или председатель администрации) и к выборам старается прийти незапятнанным, а нанятых клерков просто увольняет. По итогам ответственность за деятельность разнообразных персонажей занимающих чиновничьи должности вообще никто не несет.

Учитывая репутационный шлейф председателя Николаевской ОГА Савченко А.Ю., очевидным является то, что он сам постоянно пребывая в эпицентре разнообразных криминальных скандалов не имеет мужества сложить полномочия председателя Николаевской ОГА. А значит, ему придется уйти вместе с его патроном – Петром Порошенко после грядущих президентских выборов.

Пока же, наблюдая очередные невежества и скандалы с участием Савченко, помните, что это подчиненный, вассал, протеже Петра Порошенко и просто бывший депутат, избиравшийся по спискам партии Порошенко в Верховную Раду. Поэтому помните – поддерживая Порошенко, вы поддерживаете Савченко! Голосуя на следующих выборах за Порошенко и его партию вы отдаете свой голос за Савченко и таких как он.

Не ошибитесь!