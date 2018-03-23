Три четверти николаевцев не довольны городским советом и мэром города, - опрос

23% жителей Николаева довольны местной властью.

Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института.

При этом, больше всех довольны местными властями жители Харькова, Ивано-Франковска и Мариуполя. В пятерке городов, где жители меньше других довольны властью, – Ужгород, Херсон, Николаев, Полтава, Северодонецк.

Согласно опросу, по сравнению с прошлыми годами, жители отмечают, что улучшилось их сотрудничество с властью. Улучшилось как отношение чиновников к гражданам, компетентность городских властей, качество полученных услуг, так и время ожидания и понятность решений и советов, полученных от власти.

При этом больше всех довольны качеством 22 сфер и услуг в Виннице, Луцке и Харькове, меньше всех – в Ужгороде, Черновцах и Херсоне. Николаев также занимает одну из последних позиций в данноймрейтинге.

Больше всего довольны возможностями своего города жители Луцка, Ивано-Франковска и Винницы, меньше всего – Николаева, Северодонецка и Херсона.

По мнению николаевцев, услуги города и возможностей находятся приблизительно на одном уровне, однако, согласно опросу, Николаев не занимает лидирующую позицию. Жители Ужгорода, Черновцов и Ивано-Франковска считают, что уровень возможностей этих городов значительно выше уровня услуг.

По состоянию на февраль 2018 года безопасно в своих городах, идя домой с наступлением темноты, чувствуют себя жители Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей. Не чувствуют себя безопасно жители Херсонской, Николаевской и Донецкой областей.

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Напомним, что в Николаевской области 27% из числа опрошенных заявили, что хотят жить заграницей, а 63% сказали, что не хотят жить в других странах.