Нардеп от БПП решил, что на следующей неделе ГПУ и МВД расскажут о причинах самоубийства летчика Волошина

Давид Макарьян Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Давид Макарьян заявил, что о причине самоубийства летчика Владислава Волошина сообщат на следующей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта.

По словам Макарьяна, в ближайшее время правоохранительные органы дадут ответ по какой причине летчик Волошин застрелился.

- В ближайшее время Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, обещали на следующей неделе дать ответ: какие причины способствовали тому, что произошла такая трагедия и Владислав Волошин застрелился, - рассказал он.

Также он отметил, что одно николаевское интернет-издание начало распространять информацию о том, что Волошина довел до самоубийства глава Николаевской обгосадминистраций Алексей Савченко, что, по мнению нардепа, не является правдой.

- Журналисты должны заниматься журналистикой, а не медиа-киллерством. Так получилось, что в городе Николаеве одно малоизвестное интернет-издание начало распространять информацию, что довел до самоубийства народного героя губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Но, по большому счету, это не соответствует никакой действительности, — заявил Макарьян.

Также он обвинил многие украинские телеканалы в том, что те «начали пиариться на горе чужом, на смерти и обвинять в этом губернатора, сводя свои какие-то счеты».

- Но никто не говорит о том, что губернатор с 23 места поднял область до 5 места. То, что в Николаевской области искоренили преступность и нету преступных группировок, то что бюджет Николаевской области увеличен, депутаты областного совета, комиссии работают как часики, принимают бюджет и область развивается. Про это все забыли, а только политики пытаются нарастить себе баллы, утверждая, что Алексей Савченко причастен к смерти народного героя, - подчеркнул он.

Отметим, что на данный момент заявление пропало с сайта партии. Впрочем, заявление сохранилось в кэше Google.

Ранее сообщалось, что во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. Присутствующие отметили, что глава Николаевской обгосадминистрации допустил множество ошибок, в том числе и с аэропортом и заявили, что не хотят, чтобы областью руководил такой человек.