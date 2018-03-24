Прокурор Николаевщины Дунас ушел в двухнедельный плановый отпуск

Тарас Дунас Прокурор Николаевской области Тарас Дунас с понедельника, 19 марта, ушел в плановый отпуск.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Отпуск продлится две недели. На время отсутствия Дунаса исполнять его обязанности будет первый заместитель Александр Белоус.

Стоит отметить, что буквально накануне ухода прокурора в отпуск в Николаеве случилась трагедия – застрелился герой-летчик Владислава Волошин, исполняющий обязанности директора КП «Николаевской международный аэропорт».

По факту его гибели начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. При этом в полиции заявили, что рассматриваются пять версий:

- самоубийство в состоянии душевного волнения, - самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, - самоубийство из-за взаимоотношений в семье, - самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, - несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Позже в уголовное производство внесли дополнительную квалификацию, его будут расследовать и по статье 120 Уголовного кодекса Украины («Доведение до самоубийства»).

А 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого.