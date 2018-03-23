Только 3% николаевцев проголосовали бы за партию Порошенко на выборах в Верховную Раду

Каждый четвертый николаевец отказался бы голосовать на выборах в Верховную Раду Украины, если бы выборы состоялись на следующей неделе.

Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного среди городского населения Социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института.

Отметим, что согласно данному опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье то в Верховную Раду, по результатам ответов жителей города Николаева, прошли бы три партии:

«Оппозиционный блок» (8%),

«За життя» (6%),

«Батькивщина» (6%).

При этом Блок Петра Порошенко «Солидарность» набрал бы около 3% голосов. Такое же количество голосов набрала бы политическая партия мэра города Львов - "Самопомощь".

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Напомним, что согласно социологического опроса, каждый четвертый житель города Николаева доволен местной властью.